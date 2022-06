O presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), Filipe Carielo, afirmou que há um sentimento de consternação e de condolência às famílias de Lauro Xavier Berbel Parra, de 62 anos, e Izamara Pereira Messias, de 22, que morreram nesse sábado (18/6) vítimas de naufrágio de um barco em Capitólio, no Sul de Minas. Apesar da tragédia, ele considera que o que ocorreu foi uma fatalidade e que o turismo na região é seguro.Carielo disse que a prefeitura prestou todo o atendimento às vítimas e que as circunstâncias devem ser apuradas. “É um fato lamentável, que traz consternação mas é um fato isolado. O turismo na região de Capitólio, São José da Barra, Carmo do Rio Claro é um turismo seguro e os números mostram isso”.

Segundo o presidente da Ameg, embora tenham ocorrido dois acidentes em 2022, estatisticamente os números não são significativos. “Esse é o segundo em pouco tempo, mas é fato isolado. Tenho a convicção de que todos nós, da Ameg, estamos trabalhando para melhorar a segurança no Lago de Furnas, segurança para os turistas, banhistas e para população de nosso município”.Prefeito de Carmo do Rio Claro, distante 98 quilômetros de Capitólio, Filipe Carielo destacou que muitas pessoas vão ao local em busca de tranquilidade e beleza natural. “O mar de Minas é um local muito bonito, que encanta quem conhece. Um lugar dado por Deus a nossa região que dá muitas alegrias, conforto e tranquilidade”.

LEIA MAIS - Duas pessoas morrem em acidente com barco no lago de Furnas, em Capitólio

Acidentes em 2022

O primeiro acidente em Capitólio em 2022 ocorreu em 8 de janeiro, quando uma rocha se desprendeu de um paredão e caiu no Lago de Furnas. Dez pessoas da mesma embarcação morreram, e pelo menos 32 em outras lanchas ficaram feridas. Diversos vídeos registraram a queda da pedra.Já nesse sábado (18/6), uma lancha com 14 passageiros apresentou problemas mecânicos e solicitou apoio de outra embarcação. Uma chalana com dez pessoas prestou socorro, mas acabou virando no momento do resgate. As duas vítimas caíram sob a embarcação e acabaram morrendo afogadas.