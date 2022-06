Marinha vai investigar naufrágio que matou duas pessoas em Capitólio

Marinha vai investigas causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente que matou duas pessoas. Na foto, ação da Marinha no Lago de Furnas em janeiro de 2022 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press (14/01/2022))

O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil vai instaurar um inquérito para investigar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente que matou duas pessoas no início da noite desse sábado (18/06), no Lago de Furnas, região conhecida como Cachoeirinha, em Capitólio, na Região Sudoeste do estado.

Segundo a Marinha, a investigação é importante para reduzir a probabilidade de situações parecidas no futuro. “Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha”.

Em nota, a Marinha informou que a Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) enviou imediatamente após tomar conhecimento da ocorrência uma Equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local, a fim de prestar o apoio necessário.





Sede da Marinha em Furnas (foto: Marinha do Brasil)

Quando a equipe chegou, as vítimas já haviam sido socorridas e duas pessoas tinham morrido.

A Marinha também informou que os proprietários e condutores das duas embarcações que se envolveram no acidente serão notificados para que prestem esclarecimentos sobre o ocorrido e “providenciem a reflutuação da embarcação”.



A Polícia Civil de Minas Gerais também abriu inquérito pra investigar o acidente.