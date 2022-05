Veja momento em que barco pega fogo no Lago de Furnas, em Capitólio

Embarcação de cerca de 10 metros ficou completamente destruída (foto: CBMMG/ Divulgação)

Moradores registraram o momento em que chamas tomam conta de uma embarcação no Lago de Furnas , em Capitólio, Sul de Minas, nesta terça-feira (10/5). O barco de cerca de 10 metros de comprimento não tinha passageiros no momento do incêndio, que não deixou vítimas.