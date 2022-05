Homem é resgatado após casa pegar fogo no Barreiro, em BH

Residência pega fogo no Barreiro, em Belo Horizonte (foto: PMMG/Divulgação ) Um homem foi resgatado com ferimentos leves após sua casa pegar fogo na manhã desta terça-feira (10/5). O incêndio teve início em um “quartinho de despejo” da casa, no Barreiro, Região Sudoeste de Belo Horizonte. João Marcos, de 56 anos, ficou preso dentro de casa após queda de escombros do telhado bloquearem sua saída.









O incêndio foi contido pelos bombeiros, que utilizou o telhado para acessar o foco das chamas. “A casa ficou bem destruída”, relatou o Sargento.





A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do Barreiro e seu quadro é estável. Segundo a PM, não havia outras pessoas no local e as chamas não atingiram residências vizinhas.



*Estagiária sob supervisão d subeditora Jociane Morais