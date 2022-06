Polícia Civil abre inquérito para apurar mortes em naufrágio em Capitólio

Regiao da Cachoeiriha, onde aconteceu o trágico naufrágio de um barco, coma morte de duas pessoas (foto: TripAdivisor)





Chalana em Capitólio (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)



A Polícia Civil de Passos abriu inquérito policial para investigar – paralelo à apuração da Marinha – o naufrágio de um barco no Lago de Furnas na noite desse sábado (18/6) e que matou duas pessoas. a informação é do delegado de Polícia Civil, Marcos Pimenta. A investigação será conduzida pela delegacia de Piumhi.

A Polícia Civil foi acionada e esteve em uma marina, em Capitólio, onde uma embarcação do tipo chalana virou parcialmente, provocando a morte de um homem de 62 anos, natural de Penápolis (SP), e de uma mulher de 22 nos, natural de Machado (MG). A perícia realizou os trabalhos iniciais no local. A necropsia será feita hoje no IML (Instituto Médico Legal) de Passos.





Em nota, a Ameg (Associação dos Municípios do Médio Rio Grande) informou que uma lancha com 14 passageiros a bordo teve problemas mecânicos e pediu apoio de outra embarcação nas proximidades para resgatar os passageiros. Uma chalana com 10 passageiros foi ao encontro da lancha e, no momento do transbordo dos passageiros, a embarcação não suportou o peso e virou. As duas pessoas que morreram ficaram debaixo da embarcação, não conseguiram sair e afogaram.