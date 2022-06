Identificadas as duas vítimas de acidente com barcos em Capitólio

As vítimas ficaram embaixo da embarcação e se afogaram (foto: Redes sociais)

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou as duas vítimas do acidente de barcos em Capitólio, no Sul de Minas. De acordo com a PC, as vítimas são Lauro Xavier Berbel Parra, de 62 anos, natural de Penapolis (SP) e Izamara Pereira Messias, de 22 anos, natural de Machado (MG).

Izamara trabalhava em uma confecção em Paraguaçu. Os corpos das vítimas foram periciados no Instituto Médico Legal de Passos.

Segundo informações preliminares divulgadas pela Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), uma lancha com 14 passageiros a bordo apresentou problemas mecânicos e solicitou apoio de outra embarcação para resgatar os passageiros.

Uma chalana, com dez passageiros, foi até ele e encontrou a lancha à deriva. No momento do transbordo dos passageiros, a chalana não suportou o peso e virou. As vítimas ficaram embaixo da embarcação e se afogaram.

A Polícia Civil de Passos abriu inquérito policial para investigar – paralelo à apuração da Marinha – o naufrágio. A investigação será conduzida pela delegacia de Piumhi.

O prefeito de Capitólio disse em rede social que "a Prefeitura lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias e amigos das vítimas."