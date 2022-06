BH terá domingo (16) com céu aberto e temperaturas baixas na parte da noite

Capital terá céu claro durante o dia e declínio na temperatura na parte da noite (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O domingo em Belo Horizonte dia será de céu claro a parcialmente nublado com declínio de temperatura na parte da tarde. A temperatura mínima registrada na capital durante a madrugada foi de 13°C, segundo a Defesa Civil. Durante o dia, a máxima estimada é de 24°C.

Com muitas nuvens no céu, a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde. Na parte da noite, o céu ficará aberto, com poucas nuvens, e há possibilidade de ventos moderados na capital, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Sul e Sudoeste do estado, o céu ficará parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada. No Norte e Noroeste, há possibilidade de névoa seca.

Céu nublado a parcialmente nublado com nevoeiro na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Não há previsão de mudanças drásticas na previsão do tempo durante a semana em Belo Horizonte. Na segunda-feira (20/06), a temperatura deve variar entre 13°C e 24°C, com céu aberto durante todo o dia.

A terça-feira (21/06) terá muitas nuvens no céu. A temperatura mínima será de 13°C e a máxima de 23°C, com umidade relativa do ar em torno de 50%.

Na quarta-feira (22/06), a temperatura deve variar entre 13°C e 25°C. Céu ficará aberto na parte da manhã, com nuvens surgindo durante a tarde.

A quinta-feira (23/06) será de céu claro, com poucas nuvens, e temperatura mínima de 12°C e máxima de 25°C.