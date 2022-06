Varíola dos macacos: todos os 5 casos suspeitos são descartados em Minas

Com as suspeitas descartadas, Minas segue com zero caso da doença (foto: AFP PHOTO / RKI / Freya KAULBARS) Foram descartados hoje (17/6) dois casos de suspeita de varíola dos macacos em Belo Horizonte e Ouro Preto. Com isso, todas as suspeitas da doença em Minas Gerais foram descartadas laboratorialmente. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-Minas).

A descoberta confirma as expectativas dos órgãos de monitoramento. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os pacientes com suspeita da doença, também conhecida como monkeypox, não tinham histórico de deslocamento e viagens ao exterior.

Varíola dos macacos

Com o aumento dos casos internacionalmente, a OMS discute um novo nome para a doença . A iniciativa ocorre depois que mais de 30 cientistas escreverem na semana passada sobre a "necessidade urgente de um (nome para a doença e para o vírus) que não seja discriminatório nem estigmatizante".

Além disso, está em discussão se a varíola será classificada como “"emergência de saúde pública de interesse internacional", como se deu com H1N1 (2009), pólio (2014), zika (2016), ebola (2019) e covid (em janeiro de 2020).



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata