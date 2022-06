Caso suspeito de varíola dos macacos em Uberlândia é descartado

Ministério da Saúde deu a investigação em Uberlândia por encerrada (foto: Reprodução/Agência Brasil)





O Ministério da Saúde informou que o caso investigado em Uberlândia não se trata de varíola dos macacos, como se suspeitava anteriormente. O paciente morreu na cidade do Triângulo Mineiro no fim de semana e ainda não foi informada a causa da morte. Em Ituiutaba, contudo, outro caso suspeito da doença ainda é investigado.





A Secretaria de Saúde de Uberlândia foi notificada da negativa do caso da chamada monkeypox na manhã desta quarta-feira (15/6) e segundo a pasta municipal, a investigação já foi encerrada.

"A informação é importante para nossa população para que todos se tranquilizem. Estamos atentos a essa nova varíola", disse o coordenador da rede de urgência e emergência da Prefeitura de Uberlândia, Clauber Lourenço.









Ituiutaba

Existe ainda, a possibilidade de contaminação pela mesma doença no pontal do Triângulo Mineiro. É mais um homem, que apresentou alguns dos sintomas e buscou atendimento no último domingo (12/6) na Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (Upami). A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele tem bom estado de saúde e está em isolamento domiciliar.





Tanto no caso encerrado em Uberlândia, quanto em Ituiutaba, os pacientes não estiveram fora do Brasil, segundo confirmou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Além disso, dentre os contatos próximos, ainda não há nenhum caso sintomático.