Pacientes suspeitos de varíola dos macacos em MG não saíram do Brasil

Os casos investigados estão no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nos dois casos suspeitos de varíola dos macacos investigados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, os pacientes não estiveram fora do Brasil. Em Uberlândia, um homem morreu e em Ituiutaba há mais um paciente que está isolado em casa.

A secretaria estadual informou que, além dos casos não terem histórico de deslocamentos ou viagens para o exterior, "dentre os contatos próximos, ainda não há nenhum caso sintomático".

As secretarias de Saúde do Estado e dos Municípios de Saúde, além das Superintendências de Saúde (SRS) das regiões de Uberlândia e Ituiutaba monitoram ainda os contatos e fazem as recomendações necessárias para ambas as suspeitas.



"Demais dados quanto aos casos não serão divulgados para preservar a privacidade e individualidade dos pacientes, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP)", finalizou nota enviada pelo Estado.

Casos suspeitos

Uberlândia teve o primeiro caso suspeito, no qual um policial penal de 41 anos estava internado em um hospital privado da cidade, onde morava, e morreu no último sábado (11/6). Ele trabalhava em Araguari.

Nessa segunda (13/6), a secretaria de Saúde mineira confirmou ter recebido a notificação do segundo caso suspeito da varíola dos macacos, agora em Ituiutaba. O homem apresentou alguns dos sintomas da doença e buscou atendimento no último domingo (12/6) na Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (Upami). A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele tem bom estado de saúde e está em isolamento domiciliar.

No Brasil, dois pacientes de São Paulo (SP) e um de Porto Alegre foram confirmados com a chamada Monkeypox.