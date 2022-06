Belo Horizonte amanhece com sensação térmica de 3,4°C nesta sexta (17)

Com tempo seco, umidade relativa do ar fica em 25% em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (17/6), o dia começou com céu claro a parcialmente nublado na capital mineira. A temperatura mínima foi de 10,5°C, registrada na estação Pampulha, e a estação Cercadinho marcou sensação térmica de 3,4°C nesta madrugada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Em Minas Gerais, os termômetros registraram a menor temperatura do estado em Caldas, no Sul de Minas, com 2,2°C. A máxima é prevista para o Norte de Minas e Triângulo Mineiro, com 33°C.





No Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e do Rio Doce o céu fica parcialmente nublado, com névoa úmida.





A partir de sábado (18/6), são previstas chuvas isoladas no Triângulo e no Sul de Minas, devido a aproximação de uma frente fria.