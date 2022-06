Polícia prende homem com cerca 700 pinos de cocaína na rodoviária de BH

Polícia começou operação no terminal após denúncia anônima (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Um homem de 27 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (16/06) na Rodoviária de Belo Horizonte, no Centro da capital.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima apontou que o suspeito viria para Belo Horizonte de Itabirito, na Região Central do estado, para buscar a droga e voltar.

Os militares desencadearam uma operação no terminal G1 e encontraram um suspeito com as mesmas descrições da denúncia. Ao avistar os policiais, o homem tentou fugir, mas foi cercado.

Com o suspeito, a polícia apreendeu 676 pinos de cocaína, uma passagem de volta para Itabirito, um celular e R$ 20.

O homem foi preso e está à disposição da Justiça.