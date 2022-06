Carga de sementes "piratas" é apreendida e dois são presos em Ituiutaba

Técnico da empresa atestou a falsificação (foto: Divulgação/PCMG) Dois homens foram presos sob a suspeita de venderem sementes falsificadas, no Município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (14/6). A Delegacia Especializada de Estelionato ainda descobriu que os suspeitos foram denunciados dias antes pelo crime, justamente com a venda das sementes apontada como “piratas”.

A Polícia Civil chegou aos suspeitos e à carga por meio de denúncia. O investigadores apuraram a informação de que dois homens, de 51 e 60 anos, vendiam sementes falsificadas de pastagem tipo Brachiaria Cayana. A carga estava em uma caminhonete.

A carga tinha sinais de adulteração na embalagem, segundo a Polícia Civil, a exemplo do adesivo com informações da semente embalada e também a forma como a embalagem foi lacrada. Ela estava com fita adesiva e grampeada, sendo que sementes originais são acondicionadas em embalagens costuradas.



Os policiais, então, procuraram um técnico da empresa que fabrica o produto original e ele atestou que, pelas características do produto, poderia sim se tratar de uma falsificação e que frequentemente vem recebendo denúncias de fatos semelhantes. Fotos foram enviadas para o técnico para que houvesse certeza da informação. Ele salientou que a forma como foram lacradas as embalagens, bem como a etiquetagem seriam de outra empresa, visto que o nome Brachiaria Cayana tem propriedade intelectual reservada para a outra marca.



Os homens foram presos e as sementes, apreendidas. Na delegacia foi descoberto o registro recente de boletim de ocorrência de estelionato com as mesmas características do que os policiais flagraram na ação que acabou na detenção da dupla.



Houve contato ainda Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) para que fiscais agropecuários comparecessem à unidade policial para análise dos produtos apreendidos.

Também haverá investigações para apurar a procedência das sementes e a origem da sacaria utilizada para embalagem.