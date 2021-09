Polícia apreende 4 carros ao apurar falsificação de produtos veterinários

Um dos veículos apreendidos é uma Toyota que estava numa garagem alugada (foto: PCMG)

A Polícia Civil cumpriu neste sábado (18/9), em Campo Belo, Região Centro-Oeste do estado, um mandado de busca e apreensão contra um homem que utilizava um site de e-commerce para praticar crimes de adulteração e comercialização do produto veterinário. Foram apreendidos quatro carros e uma motocicleta, adquiridos com o dinheiro do golpe. Um dos envolvidos já está preso desde terça-feira (16/9) e a polícia procura por um segundo suspeito.

As investigações tiveram início esta semana, quando foram apreendidos produtos veterinários prontos para a venda, cartelas adesivas colantes com a inscrição da marca, famosa, embalagens vazias e grande quantidade de massa de goiaba, usada em pescarias.

Segundo os policiais, os suspeitos utilizavam a massa de goiaba, que continha farinha de mandioca, farinha de trigo, gordura animal e queijo, nas embalagens plásticas, colocavam os rótulos falsos e comercializavam o produto de uso veterinário como se fosse original.

Os veículos apreendidos estavam em uma garagem alugada, dentro de uma oficina e também na casa do investigado. Os veículos foram removidos ao pátio credenciado do Detran, e estão à disposição da justiça.