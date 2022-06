Madrugada de quarta-feira (15/6) tem sensação térmica de -5,1°C em BH

Frio em Belo Horizonte: com mínima de 11,7°C, sensação térmica chegou a graus negativos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Esta quarta-feira (15/6) amanheceu com tempo frio em Belo Horizonte. A sensação térmica durante a madrugada chegou a -5,1°C na região oeste da capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No estado, a menor temperatura registrada foi em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 2,7°C, e a máxima prevista é de 33°C no Norte de Minas.





Há possibilidade de chuva nas regiões Noroeste e no Triângulo Mineiro. Em outras áreas, a previsão é de céu claro.





De acordo com o Inmet, a massa de ar frio deve enfraquecer a partir de quinta-feira (16/6) em toda Minas Gerais.