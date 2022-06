Um caminhão carregado de cerveja quebrou o muro de uma casa em Oliveira, na Região Oeste de Minas, na manhã desta terça-feira (14/6). Segundo moradores, o veículo que transportava bebidas da marca Skol teria perdido o freio quando invadiu o quintal da residência.









Caminhão invade casa e quebra muro em Oliveira (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução )

Cinco pessoas da mesma família, incluindo dois idosos e uma criança, estavam na casa no momento do acidente. Apesar do impacto da batida, ninguém ficou ferido.Os idosos, de 82 e 72 anos, foram encaminhados ao hospital por pressão alta, causada pelosusto do impacto, e estão em observação.









Vanusa estava no trabalho no momento do acidente, mas seu filho, de 8 anos, encontrava-se na residência. “Ele ainda está muito assustado”, lamentou.





A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. Segundo os militares, o motivo da colisão do caminhão com a casa ainda é inconclusivo, já que, até o momento, a perícia para investigar as causas do acidente não foi solicitada.