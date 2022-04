Caminhão invade ponto de ônibus ao bater em dois carros na Antônio Carlos

O poste do ponto de ônibus, com as linhas que alimentam a parada fiou totalmente torto com o impacto. Os veículos já foram retirados do local. (foto: Reprodução/Estado de Minas)

Um caminhão bateu em dois veículos de passeio na manhã desta segunda-feira (25/4) e invadiu um ponto de ônibus.





O acidente ocorreu na Avenida Antônio Carlos com rua Major Delfino de Paula, na altura do bairro São Francisco, em Belo Horizonte.Por causa do acidente, o trânsito ficou lento no sentido centro-bairro.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG) e da BHTrans, uma das vítimas, com ferimentos leves, recusou atendimento médico.



A lentidão no trânsito permanece até a Av. Bernardo Vasconcelos.