Dia dos Namorados: homem é encontrado morto e namorada é principal suspeita

Na noite desse domingo (12/6), Dia dos Namorados, um homem de 46 anos foi encontrado morto em casa, em Uberlândia, e a principal suspeita de assassinato é a namorada dele. Até nesta segunda (13/6), entretanto, ela não havia sido encontrada pela polícia.





Parentes e amigos da vítima se preocuparam porque o homem não respondia a mensagens e nem atendia a ligações, o que os levou a procurarem a Polícia Militar (PM).

Ao irem até à residência dele, no Bairro Laranjeiras, na zona sul, viram que o portão da casa estava com uma corrente e cadeado para fora da casa e que havia marcas de sangue no chão do passeio. Foi preciso forçar a entrada na casa e mais marcas de sangue foram vistas no quintal e na cozinha.





O corpo estava no quarto, debaixo de um amontoado de roupas, apenas com os pés de fora. A perícia da Polícia Civil, posteriormente, constatou que o homem tinha ferimentos de lâmina no peito e no abdômen. Havia ainda hematomas e marcas na cabeça.





De acordo com vizinhos, a vítima tinha um relacionamento conturbado com a namorada, com quem estava há dois meses. As brigas seriam frequentes, motivadas, principalmente por ciúmes. A mulher de 38 anos se tornou suspeita por, entre outras coisas, ter enviado mensagens agressivas para a vítima.





Imagens de câmeras de monitoramento de casas próximas foram coletadas para confirmar se a namorada da vítima entrou e saiu da casa.