Assaltantes roubam loja de celular em João Monlevade, mas são presos em BH

Maior parte do produto do roubo foi encontrada pela Polícia Militar (foto: foto: PMMG/Divulgação) A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens, de 22 e 42 anos, em Belo Horizonte, suspeitos de terem participado de roubo numa loja de celulares, em João Monlevade, cidade da Região Central do estado,a 116km da capital. O assalto ocorreu por volta das 9h30 dessa sexta-feira (10/6). Os criminosos levaram 15 celulares da loja e um de uma cliente, além de R$ 19 em dinheiro.

De acordo com a PM, três homens chegaram na loja localizada na Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas da cidade, no bairro Carneirinhos, anunciando o assalto e ordenando que as três funcionárias entrassem no banheiro.



Em seguida, um cliente que havia chegado na loja durante a ação, que durou cerca de 5 minutos, também foi obrigado a entrar no banheiro do estabelecimento. Após o roubo, os homens fugiram tomando rumo desconhecido.

Um granda aparato policial foi então montado, com acionamento também das corporações das cidades vizinhas. Após operação de cerco e bloqueio realizada pelas guarnições de Belo Horizonte, dois dos três autores foram presos na capital mineira.