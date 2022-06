Jovem corta pescoço de 'colega' com copo de vidro após se sentir excluída

A PM prendeu a jovem que depois, na Delegacia de PC, foi liberada, mas com o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal (foto: PMMG/Divulgação)

Uma jovem, de 18 anos, cortou o pescoço de uma estudante, de 16, depois de atingir a adolescente com um copo de vidro. O crime aconteceu em uma escola estadual de Patrocínio, no Alto Paranaíba, nesta quarta-feira (8/6). Segundo informações do registro da PM, a vítima também foi golpeada com o copo na região da cabeça.