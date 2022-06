Operação Alferes da PM vai combater crimes violentos em Minas

Operação Alferes faz parte da comemoração de aniversário de 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou a Operação Alferes, que ser realizada em todas as regiões do estado. O lançamento foi nesta quinta-feira (09/06), na Praça do Papa, Bairro das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O objetivo da operação é a repressão aos crimes violentos e o aumento da sensação de segurança da população. A ação tem duração de 24 horas e faz parte das comemorações de aniversário dos 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais.

O coronel Eduardo Felisberto Alves, chefe do Estado-Maior da PMMG, exaltou a operação da PM e afirmou que a melhor maneira de comemorar o aniversário da instituição é trabalhando.

“A Operação Alferes é mais uma ação que a Polícia Militar faz durante o ano e uma forma de presentear a população do estado no dia do nosso aniversário. Nosso objetivo é, sempre, proteger os mineiros e trazer a sensação de segurança para o estado mais seguro do Brasil”, disse ele.

O coronel Eduardo Felisberto Alves esteve presente no lançamento da operação em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Durante a operação, as ações de combate ao tráfico de armas e drogas, aos crimes contra o patrimônio, em especial ao furto e roubo de defensivos agrícolas, maquinários, veículos e a estabelecimentos comerciais, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão e operação blitz serão realizadas em diversas áreas urbanas e rurais e nas rodovias do estado.

O lançamento da operação em Belo Horizonte contou com os Comandos de Policiamento da Capital (CPC), Policiamento Rodoviário (CPRV), Policiamento Especializado (CPE), Policiamento de Meio Ambiente (CPMAmb) e de Aviação do Estado (COMAVE).