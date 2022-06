Greve dos professores da rede particular de Minas começa com pouco impacto

No Colégio Santo Antônio, Centro-Sul da capital, alunos chegam para as aulas como em um dia normal. Segundo sindicato patronal, nenhuma escola teve funcionamento interrompido, (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O primeiro dia de greve dos professores da rede particular de ensino de Minas foi marcado por uma baixa adesão da categoria à paralisação. Nesta segunda-feira (6), de acordo com o sindicato dos trabalhadores, apenas 30% dos funcionários cruzaram os braços. De acordo com a representação das escolas, nenhuma instituição teve as aulas suspensas.









Nesta terça-feira (7), às 15h, há uma nova reunião marcada entre as escolas e os professores. O que for decidido nesta rodada de negociações será levado para votação na quarta-feira (8), em nova conferência dos trabalhadores no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Região Centro-Sul de BH.





“O sindicato dos professores negocia com o sindicato patronal há mais ou menos dez rodadas e, nessas dez rodadas, a única proposta foi de aumento de 5% para professores da educação básica e 4% para os da superior”, afirmou a presidente interina do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro), Thaís Fonseca.

Neste primeiro dia de greve, os professores se reuniram no pátio da ALMG para uma aula pública durante a manhã. Nesta terça-feira, antes da reunião com o Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe-MG), haverá uma manifestação da categoria em frente à sede do sindicato patronal no Bairro Barro Preto.





Segundo Thaís Fonseca, o sindicato espera uma adesão maior da categoria ao longo da semana, caso as negociações não avancem.

Sinepe-MG

Em nota, o Sinepe-MG informou que não houve paralisação de nenhuma instituição particular de ensino neste primeiro dia de greve. O sindicato, no entanto, confirmou faltas de professores por motivos de saúde, motivos pessoais não revelados e também pela adesão ao movimento da categoria.





O sindicato patronal minimizou os impactos da adesão da categoria à greve, alegando que a pandemia otimizou o sistema de reposição de aulas nas escolas. “Haja vista que, por causa das questões sanitárias recentes, as eventuais faltas ocorrem inesperada e inusitadamente, o que gerou uma dinâmica administrativa, pelas escolas, muito eficiente para o suprimento dessas ausências. Isto, a fim de não gerar prejuízo nenhum para os estudantes”, disse o Sinepe-MG.





Ao Estado de Minas, o presidente do Sinepe-MG, Winder Almeida Souza, disse não haver motivo para uma greve. Segundo ele, as negociações estão acontecendo e algumas escolas já aprovaram reajustes salariais nas bases pedidas pelos professores.

“Temos uma reunião marcada entre os sindicatos, as maiores escolas já conseguiram dar o reajuste. Então é uma greve sem motivo. Por isso, vemos que o profissional hoje sabe da realidade e por isso não adere. Durante a negociação, não se faz greve”, afirmou.





Não há previsão para o fim do movimento. A greve segue, ao menos, até quarta-feira, quando as propostas apresentadas na reunião de terça serão avaliadas pelos professores.