Kombi de buffet de festas atira motociclistas no asfalto em batida

Parabrisa da Kombi ficou estilhaçado após o choque contra os motociclistas (foto: CBMMG)

Um motociclista e o garupa da moto foram atirados ao asfalto e se feriram gravemente depois de uma forte batida contra uma Kombi que realiza eventos e festas, na tarde desse sábado (04/06), no Bairro Lúcio Cardoso, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais.O choque foi tão forte que o para-brisa do veículo ficou estilhaçado no ponto onde ocorreu a batida contra os corpos dos ocupantes da motocicleta. As condições do acidente não foram relatadas pela corporação.O condutor da moto, de 34 anos e o passageiro, de 16, foram atendidas pela guarnição da Unidade de Resgate (UR)."O condutor estava inconsciente em estado grave, com traumatismo craniano (TCE) e fratura exposta na perna direita. Já o adolescente, passageiro, apresentava-se consciente e orientado, com ferimento lacerante (grande corte) também na perna direita, além de escoriações generalizadas", informou o CBMMG.O condutor da Kombi não se feriu. As vítimas foram imobilizadas e transportadas ao Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo.