Abraçou o poste: carro bate forte e motorista fica preso a ferragens em BH

Bombeiros tiveram de usar ferramentas especializadas para remover um motorista de 52 anos que ficou preso às ferragens num acidente de trânsito em Belo Horizonte.Um automóvel Chevrolet Celta, com mais três ocupantes além do condutor, bateu de frente em um poste da Avenida Cristiano Machado, no fim da madrugada deste sábado (04/06).De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a chamada para o acidente ocorreu às 5h16. Os três demais ocupantes estavam fora do veículo, sem necessidade de atendimento.A batida foi na altura do número 10.111, no Bairro Planalto, Região Norte de BH. As causas do acidente não foram reveladas. A frente do veículo ficou destruída, com o capô e motor tendo afundado e envolvido o poste entre as ferragens."Duas equipes estiveram no local e realizaram a retirada dessa vítima e repassaram ao SAMU para condução ao um hospital", informou o CBMMG.