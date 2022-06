Duas mulheres presas às ferragens em capotamento em ribanceira

Carro que capotou precisou ser estabilizado para o socorro de duas mulheres presas no seu interior (foto: CBMMG)

Uma motorista perdeu o controle do carro que dirigia em uma curva e capotou ribanceira abaixo, no fim da tarde desse sábado (04/06). Ela e uma carona ficaram presas às ferragens.A parte da frente do veículo ficou destruída e o resgate se deu pela porção traseira. O acidente ocorreu na Rua Luiz Mosqueira Pereira Melo, esquina com a Rua Coronel Ziriquinho, altura do número 156, Bairro Areiao, em Itapecerica, na Região Centro-Oeste."Quando a guarnição (do Corpo de Bombeiros) chegou ao local, a PM e o Samu já se encontravam na cena. (Havia) Duas vítimas do sexo feminino com lesões leves. Segundo relatado pela condutora, durante uma curva, ela teria perdido o controle da direção, capotado e caído na ribanceira na marginal da via", informou o CBMMG.Os bombeiros estabilizaram o veículo tombado no barranco e usaram ferramentas para abrir caminho entre as ferragens para libertar as ocupantes.Após o resgate de dentro do automóvel, elas foram entregues à equipe do SAMU, que realizou o atendimento pré-hospitalar e levou as vítimas para um hospital na cidade.