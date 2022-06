Termômetro vai a 10°C até a quarta-feira em Belo Horizonte

Temperaturas em Belo Horizonte estão em queda nesta semana, sem previsão de chuvas para a Grande BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O frio em Belo Horizonte chega aos 10°C nas madrugadas até a quarta-feira (08/06) de acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Neste domingo (05/06), na capital de Minas, a temperatura mínima já foi mais baixa, marcando 11°C. A máxima esperada é de 22°C.Durante a semana, as máximas devem variar, mas os dias serão mais quentes, podendo bater 25°C. Não há previsão de chuvas para BH e a região metropolitana da capital.A curta faixa montanhosa do leste do estado, Sul de Minas, Zona da Mata e Vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri podem apresentar chuvas e nevoeiro nesta manhã de domingo, mas a tendência é de que o dia se abra.Na maior parte do estado a previsão é de dia com poucas nuvens, sem previsão para chuvas, segundo o Inmet. Os alertas para tempestade intensas se mantêm nos estados já castigados de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Roraima, Amazonas e Acre.