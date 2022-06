Homem é preso duas vezes na madrugada por pilotar moto embriagado

Polícia Militar prendeu homem que pilotava moto embriagado (foto: PMMG/Divulgação)





Na primeira abordagem, o rapaz fez o teste do bafômetro, que detectou concentração de 0,82 mg/l de álcool no sangue, e foi levado pelos agentes ao Departamento de Polícia (Depol). Após pagar fiança de R$ 1 mil, o infrator acabou liberado.





Entretanto, algumas horas depois, o homem voltou a pegar a motocicleta e transitar pela mesma rodovia. Novamente, os policiais deram ordem de parada, e um novo teste foi realizado, com 0,64 mg/l.



Preso pela segunda vez, o condutor da moto seguiu para a Delegacia de Polícia de Janaúba, também no Norte de Minas. Agora, ele terá de arcar com multa de R$ 10 mil para poder responder ao crime em liberdade.



Crime de trânsito





Conforme o art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito, “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência” pode acarretar em uma pena de seis meses a três anos de prisão.

Um homem com sinais de embriaguez foi flagrado duas vezes pilotando uma moto na madrugada deste sábado (4/5), no km 151 da Rodovia MGC-122, em Porteirinha, no Norte de Minas. O.P.S., de 34 anos, foi autuado pela Polícia Rodoviária Estadual durante operação de fiscalização de trânsito e teve a carteira de habilitação apreendida.