Carros batem e motorista é suspeito de fugir deixando vítima nas ferragens

Bombeiros utilizam ferramentas especializadas para remover homem de 22 anos que ficou preso às ferragens de Palio em Bocaiuva (foto: CBMMG)

Um motorista ainda não identificado se envolveu em uma colisão contra um automóvel Fiat Palio e é suspeito de fugir sem prestar socorro, deixando o outro condutor, de 22 anos, semiconsciente e preso às ferragens.Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a batida ocorreu na madrugada deste sábado (04/06), por volta de 4h30, na altura do KM410 da rodovia BR-135, em Bocaiuva, no Norte de Minas."Ao chegar no local, a equipe deparou com um dos automóveis na rodovia (ainda não identificado pela corporação) e o outro no canteiro as margens da via com a vítima presa ferragens (Fiat Palio)", informou o CBMMG.Quando os militares chegaram já se encontrava no local uma equipe da concessionária ECO-135, que havia realizado a sinalização da cena e o controle do trânsito."Após estudo da situação, a equipe dos bombeiros, com a utilização de equipamentos adequados e com emprego do aparelho desencacerador, realizou a retirada das ferragens da vítima que, posteriormente, foi repassada, ficando sobre os cuidados da equipe do SAMU", afirma o CBMMG.Os bombeiros informaram, ainda, que o homem retido no Palio apresentava fratura no fêmur da perna esquerda, traumatismo crânio-encefálico moderado e estado de semi-consciência. Ele foi levado para atendimento de emergência em Montes Claros."O condutor do segundo veículo não foi localizado na cena, havendo 'suspeita' de ter evadido do local", informou ainda a corporação.