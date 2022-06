Comitê popular de enfrentamento à COVID nasce com apoio de médicos ex-PBH

Médicos e representantes de entidades populares oficializaram comitê que vai monitorar avanço da COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 3/6/22)

Entidades, sindicatos e associações de Belo Horizonte lançaram nesta sexta-feira (3/6) um comitê popular de enfrentamento à COVID-19. O objetivo da iniciativa é mobilizar a população acerca do aumento de casos e cobrar da prefeitura a retomar a exigência do uso de máscaras, principalmente em locais fechados. O aumento dos índices de vacinação também é objetivo do grupo.Três médicos voluntários que participaram do comitê da prefeitura - dissolvido em maio - também deram apoio à iniciativa: Carlos Starling, Unaí Tupinambás e Estevão Urbano, além de Dirceu Greco, professor emérito da Universidade Federal de Belo Horizonte (UFMG).Participaram do lançamento a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, o Instituto Helena Greco, o Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o Conselho Regional de Psicologia e o Observatório de Políticas e Cuidados em Saúde da UFMG.Durante a apresentação do comitê, Starling recorreu a dados mundiais da COVID-19 para cobrar avanço na imunização. "Cerca de 75% das pessoas que morrem de COVID-19 hoje têm mais de 60 anos. Cerca de 20% têm entre 36 e 50 anos. O risco de quem não vacina é cerca de 20 vezes maior do que quem vacina", disse.Neste momento, são consideradas com esquema vacinal completo cidadãos que já tomaram três injeções antiCOVID-19."Em Belo Horizonte, no fim de janeiro, 80% das pessoas no CTI eram não vacinados. De fevereiro para cá, não temos esses dados. Mas, provavelmente, as pessoas que estão mais graves são não vacinadas ou com apenas duas doses", explicou Unaí Tupinambás.