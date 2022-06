Polícia prende suspeito de matar a ex-companheira na frente da filha em BH

Ramon Basílio Chaves é suspeito de matar a ex-companheira Alice Moreira Santos (foto: Divulgação / Redes Sociais)

Já está recolhido no Sistema Prisional, Ramon Basílio Chaves, de 24 anos, principal suspeito de ter assassinado a ex-companheira Alice Moreira Santos. O crime brutal aconteceu no meio da rua, na frente da filha de oito anos, no bairro Alto Vera Cruz, região Leste de Belo Horizonte, em fevereiro deste ano.

Alice foi assassinada com cinco tiros enquanto caminhava ao lado da filha. De acordo com testemunhas, após executar a ex-companheira, Ramon fugiu em uma moto. Desde então estava foragido.

De acordo com familiares da vítima, desde que ele deixou a prisão, em julho de 2021, fez várias ameaças a ex-companheira.