Animador de festas é preso suspeito de estuprar 6 crianças em Sete Lagoas

Equipamentos recolhidos na casa do suspeito serão periciados (foto: PCMG) Um animador de festas infantis e produtor de vídeos, de 51 anos, suspeito de estuprar, ao menos, seis crianças e adolescentes em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (1º/6) pela Polícia Civil. O suspeito foi encontrado no Bairro Interlagos.





Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na casa dele. No local, foram recolhidos para investigação notebooks, celulares e outras mídias. A polícia procura identificar outras prováveis vítimas do suspeito.





"Quando representamos ao Judiciário pelo mandado de busca e apreensão, tínhamos a expectativa de recolher uma arma de fogo que as vítimas e testemunhas confirmaram terem visto o suspeito portando para intimidá-las e coagí-las, mas acabamos nos deparando com um vasto material de mídia que será analisado para constatar outros possíveis crimes", disse a delegada Stephania Nunes Valgas, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Sete Lagoas.









"Desde então, mais vítimas foram sendo identificadas e acreditamos poder haver outras que, com essa divulgação, possam nos procurar para que a Polícia Civil adote, o mais rápido possível, todas as medidas cabíveis", explicou.





As vítimas ou familiares podem procurar diretamente a delegacia, localizada na rua Jovelino Lanza, 1.316. A denúncia também pode ser feita por meio dos disques 100, 197 ou 181.





Aliciamento





De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava a proximidade com os familiares e as vítimas em festas devido à profissão e, a partir dessa relação, aliciava os menores para que o acompanhasse até a casa dele, onde os atos libidinosos eram cometidos. Conforme a Polícia Civil apurou, os crimes eram constantes e regulares.





"Em alguns casos, conseguimos identificar vítimas que hoje já são maiores de idade e que relataram terem sido molestadas há muito tempo", ressaltou a delegada Stephania Nunes Valgas.





O investigado responderá pelo crime de estupro de vulnerável, com pena prevista de oito a 15 anos de reclusão.





Com informações da Polícia Civil