Incêndio em vegetação assusta moradores de área próxima ao fogo em MG

Incêndio foi controlado com 8 mil litros d'água (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros )





Um incêndio de grandes proporções em uma vegetação no Bairro Santa Efigênia, em Barbacena, na Região Central de Minas, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na noite dessa terça-feira (31/5). De acordo com a corporação, moradores perceberam as chamas vindo de um bambuzal e acionaram os militares por volta das 19h.





"Devido ao acúmulo de entulhos nos fundos do lote, as chamas se aproximaram do imóvel, atingindo particularmente um galinheiro", informou a corporação.





Um homem, de 66 anos, se sentiu mal devido à inalação de fumaça. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente e foi conduzido ao Hospital Regional de Barbacena. Não houve outras vítimas no incêndio.





Ao todo foram utilizados 8 mil litros de água no combate às chamas.





A corporação alerta aos cidadãos para o período de estiagem, em que cresce o número de incêndios em vegetação, que, além dos prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população, coloca em risco a vida e o patrimônio.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais