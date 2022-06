Céu vermelho: entenda a cor do pôr-do-sol em BH

Pôr-do-sol em Belo Horizonte tem produzido um céu avermelhado e um espetáculo de tirar o fôlego (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil. )

Quem teve tempo de olhar o pôr-do-sol em Belo Horizonte nos últimos dias se deparou com um espetáculo da natureza. Tons de vermelho, laranja, roxo e lilás enchem os olhos de quem olha para o poente, com cores de tirar o fôlego. Mas acredite: apesar da beleza, o fenômeno possui uma explicação científica.





Segundo o meteorologista e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Ruibran dos Reis, este tipo de pôr-do-sol é sinal de que vem frio por aí. “No interior, muita gente sabe dizer quando vem uma frente fria só de olhar para o céu. O pôr-do-sol assim significa frio”, afirma.

Ainda de acordo com Ruibran, o fenômeno é comum nesta época do ano e não causa preocupações. O motivo do céu avermelhado, segundo ele, tem a ver com a refração das cores do sol.









Mas por que isto não ocorre em outras épocas do ano? O motivo são as estações. Como no outono a Terra começa a se inclinar com mais distância do sol e se aproximar do inverno, isto favorece as ondas de luzes vermelhas e laranjas.

O meteorologista explica: “Quando a radiação do sol chega na atmosfera, a onda entra na molécula de ar e reflete aquele comprimento de onda específico”. Como no pôr-do-sol a luz precisa percorrer uma distância maior da atmosfera até a nossa visão, o céu acaba refletindo as luzes de comprimento de onda maior, ou seja, vermelho e laranja.



*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria