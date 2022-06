Com máxima de 28ºC, temperatura fica estável em BH

Dia será de céu claro a parcialmente nublado em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As temperaturas seguem estáveis para os belo-horizontinos ao longo da semana. Nesta quarta-feira (1/6), a mínima foi de 16.1ºC, na Estação Cercadinho. A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado e a máxima estimada é de 28ºC. As informações são do 5º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Na capital mineira, ao longo da semana a temperatura fica estável, com máxima por volta dos 28ºC, segundo Inmet. Não há previsão de chuva para o estado, apenas maior quantidade de nuvens nas regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Zona da Mata.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais