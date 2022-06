Minas começa a exigir licenciamento de veículo a partir desta quarta (1º/6)

Proprietários de veículos registrados em Minas Gerais devem ficar atentos. A partir desta quarta-feira (1º/6), o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) 2021 será obrigatório no Estado. O documento poderá ser apresentado no formato digital ou impresso em papel comum.





Com a exigência, durante fiscalizações os motoristas não precisam mais apresentar os comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), destaca o diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), delegado Eurico da Cunha Neto.





O órgão ressalta que o CRLV só não precisa ser apresentado em papel caso o agente consiga consultar as informações sobre o veículo de forma on-line.





Não estar com o veículo registrado e devidamente licenciado pode pesar no bolso. A infração é considerada gravíssima, resultando em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e multa de R$ 293,47. Além disso, o automóvel é removido para o pátio, levando ao pagamento de mais taxas até a regularização.





Ainda de acordo com o Detran-MG, o prazo para a exigência do CRLV 2022 ainda não foi definido. As datas estão previstas para serem divulgadas agora no segundo semestre. Neste ano, a escala de pagamento do IPVA começou em março