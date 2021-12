CRLV volta a ser exigido em Minas Gerais a partir de 1º de janeiro

Apresentação do documento volta a obrigatória (foto: Governo Federal/Divulgação) A partir de 1º de janeiro, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) voltará a ser exigido em Minas Gerais. A apresentação do documento ficou suspensa durante o estado de calamidade causado pela pandemia no estado. A medida, entretanto, se encerra em 31/12.

A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado, considera o encerramento do período de calamidade pública em razão da pandemia, dia 31 de dezembro, conforme Decreto Estadual nº 48.205/2021.

Os motoristas podem usar o documento impresso em papel comum ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.

"Durante as abordagens ao condutor, a fiscalização de trânsito observa os documentos de porte obrigatório, que são o CRLV e a habilitação, sendo desnecessário apresentar comprovantes de pagamento das taxas e tributos", explicou o diretor do Detran-MG, delegado Eurico da Cunha Neto.

Para motoristas sque ainda não possuem o CRLV de 2021, é necessário acessar o site do Detran-MG, verificar se há débitos de IPVA, seguro obrigatório, Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo e eventuais multas. Clique AQUI e faça a consulta.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria