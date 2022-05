Motociclista morre após cair e ser atropelado na BR-262

TO

Motocicleta conduzida pela vítima ficou destruída após o acidente (foto: PRF / Divulgação)

Um homem de 41 anos morreu atropelado na BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro, após a motocicleta que ele conduzia tombar na pista. O acidente aconteceu por volta das 19h30 desse domingo (29/5).



O homem ficou caido na via e foi atropelado, em seguida, por outros veículos não identificados. Ele morreu no local. O motorista do carro não se feriu.



Por aproximadamente duas horas e meia a pista ficou totalmente interditada. O trânsito só foi liberado por volta das 22h, após a conclusão dos trabalhos de perícia técnica.