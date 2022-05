Cartório é invadido por caminhonete descontrolada e 3 ficam feridos

Tanto a entrada do imóvel quanto o veículo ficaram destruídos (foto: Divulgação/PMMG)

Uma caminhonete desgovernada invadiu um cartório na cidade de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, em um acidente, neste domingo (29/5). Três pessoas ficaram feridas na batida. Ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle do veículo.



O cartório fica na esquina da Avenida Virgílio Alvim, no Centro da cidade. Tanto a entrada do imóvel quanto o veículo ficaram destruídos com o impacto da batida.





Como o cartório estava fechado, ninguém estava no local, mas as três pessoas que estavam na caminhonete se feriram. O motorista chegou a ficar preso às ferragens, mas logo foi retirado e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Uma garota de 20 anos quebrou uma das pernas e outra mulher, de 21 anos, quebrou uma costela e foi encaminhada para Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), a cerca de 70 quilômetros de Monte Alegre. Nenhuma vítima corria risco de morrer.



A Polícia Militar registrou o fato e as causas do acidente ainda serão esclarecidas.