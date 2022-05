Após abordagem policial, homem ingere entorpecente e fica em estado grave

Abordagem ocorreu após diversas denúcias anônimas (foto: Polícia Militar de Minas Gerais/Divulgação)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu três suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas nessa quinta-feira (26/5), no Bairro Rio Grande, em Diamantina, na Região Central de Minas. Durante a ação, um dos homens, de 34 anos, teria ingerido algumas pedras de crack, não embaladas, e foi encaminhado ao hospital em estado grave.Segundo os militares, foram feitas algumas denúncias informando que um suspeito, de 30 anos, preso dias antes por tráfico de drogas, continuava comercializando as substâncias ilícitas em uma residência, na Rua Salto da Divisa.Ao chegar no local, a polícia não foi atendida, mas ao ouvir movimentações na casa, conseguiu entrar no imóvel pela porta dos fundos. Na residência, encontrou além do homem, anteriormente detido, outros dois, de 22 e 34 anos.Ao serem conduzidos à delegacia, o indivíduo, de 34 anos, apresentou alterações físicas e psíquicas, e alegou sofrer de epilepsia. Os militares o conduziram ao hospital da região, onde ele foi medicado e liberado pelo médico.A PMMG informou que, no momento, questionou o suspeito se teria ingerido alguma substância, mas ele negou e disse que estava há cinco dias sem comer, o que teria provocado a reação.Após retornar à delegacia, novamente, o homem passou mal. Conforme a Polícia Militar, o comparsa dele, de 30 anos, relatou que o indivíduo teria engolido algumas pedras de crack, não embaladas.Os militares afirmaram, ainda segundo informações do comparsa, que eles estavam com aproximadamente 70 pedras do entorpecente, com o tamanho que costumam ser comercializadas. Quando a polícia compareceu à residência, o homem teria se assustado e engolido algumas delas, pois não conseguiu dispersar todas antes da abordagem.O suspeito foi conduzido, outra vez, ao hospital, onde sofreu duas paradas cardíacas e foi internado na UTI. O estado de saúde do homem, até a noite de ontem, era grave.Na casa, foram apreendidos 10 pinos de cocaína, anotações do tráfico, R$ 219 e dois celulares. Os outros dois homens permanecem presos.O estado de saúde atual do suspeito não foi informado pelo hospital.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.