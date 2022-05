A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) fará o leilão de 18 veículos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas em Minas Gerais. Entre os bens, estão disponíveis uma lancha com semi-reboque, avaliada em R$ 2.200, um Audi A3 e um Honda CRV.

Os lances foram abertos nessa segunda-feira (23/5) e podem ser feitos de forma online, no site da MGL Leilões . O leilão será na quinta-feira (26/5), às 10h, no mesmo endereço eletrônico.

Esta é quarta vez que a pasta leiloa veículos, por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Supec). A ação busca angariar recursos e reforçar políticas do Fundo Nacional Antidrogas.

Os valores de avaliação dos veículos variam de R$ 50 a R$ 28 mil. O mais barato corresponde à sucata de um Fiat Tempra Ouro, enquanto o mais caro é o Honda CRV considerado conservado.

Fotos, descrições dos veículos e o edital do leilão podem ser acessadas no site da MGL Leilões, mesmo endereço eletrônico realizado para os lances. Quem desejar conhecer os bens pessoalmente deve agendar previamente, por meio dos telefones disponíveis no edital.