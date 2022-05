Professores da rede particular apontam possibilidade de greve (foto: Sinpro/Reprodução ) Os p rofessores da rede particular de ensino de Belo Horizonte vão paralisar as atividades nesta terça-feira (24/5), para que os profissionais possam se reunir em assembleia, marcada para as 10h. A categoria reivindica recomposição salarial de 19,7% e 5% de ganho real e aponta possibilidade de greve se não houver acordo.





Desde o dia 1º de abril, professores e representantes das escolas particulares estão em negociação, afirmou o Sindicato dos Professores de Minas Gerais (Sinpro). A última reunião entre as partes ocorreu no último dia 17 e uma nova está marcada para a tarde de amanhã.









Segundo o sindicato, as escolas estão oferecendo um reajuste de 5% para os professores da educação básica. Quanto ao ganho real, a proposta é de 4% para os professores do ensino superior.





“Em 2020, a categoria entendeu a situação que estávamos passando e abrimos mão de recomposição salarial. Então a inflação veio e corroeu o salário dos professores . Em 2021 tivemos uma recomposição de 2,5%, abaixo da inflação”, aponta Valéria, que afirma que a proposta das escolas não contempla nem metade da recomposição da inflação deste ano, que chegou a 11,73%.





“É uma questão de desvalorizar e não reconhecer o trabalho feito pelos professores e professoras durante todo o tempo, em especial na pandemia. Nesse sentido, o percentual apresentado pelas escolas não nos contempla”, finaliza a sindicalista.





De acordo com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep), até o momento somente duas escolas suspenderam as aulas desta terça. Ao Estado de Minas, o sindicato patronal afirmou que as negociações estão avançadas.