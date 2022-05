Moradores da região onde onça foi solta temem invasões a casas e fazendas

Onça-parda foi encontrada no vestiário de uma uma quadra de esportes, em Nova Lima, nesse sábado (21/05) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após a onça-parda encontrada por populares no vestiário da quadra de esportes do CAIC, em Nova Lima, na Grande BH, ser devolvida à natureza, no Parque Nacional da Serra do Gandarela, moradores da região se mostram preocupados com a proximidade da soltura com uma área habitada.

A região conhecida como Água Limpa, no município de Rio Acima, fica próxima ao Parque da Gandarela, onde a onça foi solta. Pessoas que vivem no local relatam nas redes sociais preocupação com possíveis novas invasões a casas e fazendas da região.

“Cada vez mais assistimos a um amadorismo para situações tão delicadas. Teriam que ver outro local apropriado para esta soltura”, disse um morador.

“Precisamos de um cuidado com o animal e com a população que está em torno também”, escreveu outro.



Vídeo: Onça parda interrompe partida de futsal em Nova Lima





“Segundo os moradores da zona rural lá no Água Limpa, próximo do Mirante Gandarela, essa onça está atacando os animais e até um porco foi morto na porta da casa de uma morador”, relatou outro.

Outros afirmaram, no entanto, que o parque é conhecido por ser habitat de outras onças e que a soltura não leva perigo para a população.

Leia: Onça-parda encontrada em escola de Nova Lima é solta na Serra Gandarela





“Levando-se em consideração que no parque do Gandarela já existe essa espécie de felino, não vejo problema”, disse um morador pelas redes sociais.

“Neste local há dezenas e dezenas de onças-pardas! É o habitat dela”, declarou outro.

O vereador Sargento Mendes, de Rio Acima, afirmou que está tentando contato com autoridades para verificar se há no plano de manejo do Parque do Gandarela a previsão de soltura de animais em local tão próximo às residências e se a situação está em conformidade com a legislação federal.

O Estado de Minas entrou em contato com a equipe da Polícia Militar Ambiental que realizou a captura e remoção do animal, mas ainda não teve resposta.