Padre Johan Konings morre em Belo Horizonte, aos 80 anos

Padre Johan Konings estava internado em estado grave no Hospital Madre Tereza devido a um aneurisma cerebral (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)

O padre Johan Konings morreu nesse sábado (21/05), em Belo Horizonte, aos 80 anos. O sacerdote estava internado no Hospital Madre Tereza em estado grave desde sexta-feira (20/05) devido a um aneurisma cerebral. A notícia foi confirmada pela Arquidiocese de Belo Horizonte.

O padre era filósofo, filólogo e doutor em Teologia pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, onde nasceu. Veio para o Brasil em 1971 e foi professor de exegese bíblica na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, entre 1972 e 1982, e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1984.

Em 1986, o padre veio para Belo Horizonte e lecionou exegese bíblica na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje). Em 2011, recebeu o título de Professor Emérito.

Padre Konings fez parte da tradução da Bíblia, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ao lado do arcebispo dom Walmor, do padre Luís Henrique Eloy e Silva, dentre outros evangelizadores.

Em nota, o arcebispo de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, e os bispos auxiliares da Arquidiocese lamentaram a morte do padre Konings.

“Dom Walmor e os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Joaquim Mol, dom Geovane Luís, dom Vicente Ferreira, dom Nivaldo Ferreira, dom Júlio César e dom Joel dos Santos se solidarizam com familiares, amigos e religiosos jesuítas, suplicando a Deus que acolha padre Konings, notável evangelizador que inscreveu seu nome na história da Igreja por muito se dedicar ao Povo de Deus.”

O velório ocorre na manhã deste domingo (22/5), no auditório Dom Luciano Mendes de Almeida da Faje, na Avenida Dr. Cristiano Guimarães, 2127, no bairro Planalto. Às 13h, haverá um momento de oração. O sepultamento será às 16h30 no Cemitério Bosque da Esperança.