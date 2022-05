(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Que susto! Uma turma que disputava uma partida de futsal na Escola CAIC, em Nova Lima, foi surpreendida pela presença de uma onça parda, na manhã deste sábado (21/5). O animal foi encontrado escondido dentro de um vestiário.

No momento, os alunos participavam de uma recreação na quadra da escola. O Corpo de Bombeiros conseguiu manter a onça no vestiário em segurança. De acordo com informações da equipe que esteve no local, o animal está aparentemente saudável e sem lesões.



A Polícia Militar Ambiental ficará responsável pela captura e remoção da onça parda.