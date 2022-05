Graves acidentes são registrados neste sábado (21) em Uberlândia

Motorista do coletivo alegou que a luz do sol atrapalhou a visão e a impediu de visualizar o container (foto: Corpo de Bombeiros )

Quatro passageiros de um ônibus intermunicipal ficaram feridos no fim da tarde deste sábado (21/5), após o coletivo bater em um container na Rua Bianor Alves de Andrade, Bairro Ipanema, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.









Motorista do Sentra foi arremessado no asfalto após veículo capotar (foto: Corpo de Bombeiros ) Também em Uberlândia, no início desta noite, um Fiat Uno e um Sentra bateram na Rua Carpinteiro, Bairro Planalto. O motorista do Uno nada sofreu e recusou atendimento, mas o condutor do Sentra, de 49 anos, foi socorrido em estado grave.





O veículo em que estava capotou na via e foi arremessado no asfalto com traumatismo craniano grave. A vítima foi entubada pelo Samu e socorrida para o Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia.