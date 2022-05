Corpo de homem é encontrado por cadela em área de mata em Contagem

Corpo foi encontrado na tarde deste sábado (21/5) (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Civil em Contagem iniciou as investigações para identificar as causas da morte de Vanderlei Marques de Campos, de 35 anos, encontrado já sem vida na Rua Floriano Peixoto, perto de uma mata próxima a uma chácara no Bairro Nacional. O corpo foi visualizado por uma cadela que passava nas proximidades com o dono.