Polícia Militar e Instituto Galo se unem para campanha do agasalho

Viatura da PM: estão sendo recolhidos agasalhos e cobertores para a população que vive em situação de vulnerabilidade (foto: PMMG/Divulgação) Se para tanta gente o frio é um período desagradável, mesmo com moradia e cobertores para se proteger, para as pessoas que vivem nas ruas os recordes de frio apresentam um risco à própria vida. Pensando nisso, a Polícia Militar em Belo Horizonte e o Instituto Galo se uniram em uma campanha de arrecadação de agasalhos.









Essa é a segunda edição da campanha, que em 2021 conseguiu arrecadar 3.400 itens, entre cobertores e agasalhos. Desta vez, participam da ação, além do Instituto Galo e da PMMG, a seguradora Auto Truck a a casa de carnes Ao Gosto Carnes Nobres, locais em que as doações podem ser recolhidas.





Para aqueles que doarem ainda nesta quarta-feira (18/5) em alguma loja da “Ao Gosto Carnes Nobres” pode conseguir 10% de desconto na compra. A partir do dia 19 de maio e até o fim da campanha, o desconto será de 5%.





Com a chegada de uma massa de ar polar, as temperaturas vão despencar em Minas e na capital. A previsão para a quinta-feira (19/5) é que a mínima seja de 5°C . Nesta quarta-feira (18/5) os termômetros já apontaram recordes de temperatura em BH, com 6,7°C pela manhã, e sensação térmica de -9°C





As doações podem ser entregues em todas as 86 bases móveis e sedes de companhias da Polícia Militar de Belo Horizonte, na sede do Galo, em Lourdes, lojas do Galo, pontos de apoio da Auto Truck e Ao Gosto Carnes Nobres.