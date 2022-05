Mineirinho terá nova tentativa de concessão à iniciativa privada

Ginásio precisa passar por uma reforma estimada em R$ 41 milhões (foto: Seinfra/Divulgação) A licitação para concessão do Estádio Jornalista Felipe Drummond, o Mineirinho, ocorrerá novamente nesta quinta-feira (19). É a segunda tentativa de transferir a gestão, manutenção e exploração do espaço à iniciativa privada, após o fracasso da primeira licitação, aberta em setembro de 2021, que terminou sem nenhuma proposta.

A concessão prevê a exploração do espaço pelo prazo de 35 anos. A empresa que vencer o edital deverá realizar a reforma do ginásio e fazer sua gestão e manutenção durante todo o período.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), a empresa vencedora terá que investir cerca de R$ 41 milhões na reforma do imóvel nos dois primeiros anos e realizar a manutenção regular, o que ultrapassaria a soma de R$ 132 milhões até o fim do período.

Ainda de acordo com a secretaria, o governo deixará de gastar R$ 2 milhões por ano com a manutenção do estádio. O órgão ressalta que o Estado de Minas Gerais continuará sendo o proprietário do imóvel.

A concessionária terá a obrigação de valorizar a vocação esportiva do ginásio, por meio da revitalização da quadra. O edital também exige que o nome original do estágio, em homenagem ao jornalista Felipe Drummond, seja mantido.

Gestão pública

Atualmente, o ginásio poliesportivo é gerido pelo Estado de Minas Gerais e está fechado. Desde 2021, o governo estadual demonstrou sua intenção de entregar a administração do espaço à iniciativa privada.

Na época, o argumento apresentado foi que o governo não pode arcar com os gastos necessários para manutenção do estádio , que seriam de R$ 4,4 milhões por ano, contra os R$ 2 milhões que são empenhados atualmente. Porém, a tentativa de privatizar a administração do Mineirinho esbarrou na falta de interesse das empresas do setor.

Licitação

As empresas concorrentes passarão por habilitação jurídica, trabalhista e fiscal. Entre as qualificações técnicas exigidas estão a experiência prévia na operação de empreendimento esportivo, turístico, comercial ou de lazer e entretenimento, continuamente, pelo período mínimo de um ano, com capacidade de atender, no mínimo, seis mil pessoas concomitantemente, o que correspondente a aproximadamente 30% da capacidade do Mineirinho.



Outra exigência será a comprovação da realização prévia de investimentos de, no mínimo, R$ 12.340.977,30 em empreendimento de infraestrutura, com recursos próprios ou de terceiros.





Mineirinho

O Mineirinho possui área construída de 56 mil m², distribuídos em 9 níveis, e capacidade para aproximadamente 20 mil pessoas. Além disso, o local conta com mais de 75 mil m² de área externa.



O ginásio poliesportivo, inaugurado em 1980, compõe o conjunto arquitetônico tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1997. É o maior ginásio coberto do Brasil, e pode receber aproximadamente 20 mil pessoas.



