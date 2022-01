Prazo de licitação para concessão do Mineirinho termina sem propostas

Governo quer passar administração do Mineirinho para iniciativa privada (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A licitação para concessão do ginásio Jornalista Felipe Drummond, o Mineirinho, terminou sem interesse da iniciativa privada. O último prazo para que os empresários se manifestassem expirou nesta segunda-feira (24/1), mas não houve nenhum lance inicial no leilão.

A concessionária também deveria pagar, também, outorga variável anual equivalente ao mínimo de 2% e máximo de 4% da receita bruta auferida, variando de acordo com o desempenho da empresa.





A Bolsa de Valores (B3), que daria apoio no processo licitatório, analisaria as propostas antes do leilão, marcado para o dia 28.





Segundo a secretária substituta de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Vanice Cardoso Ferreira, a crise econômica em função da pandemia do coronavírus prejudicou o leilão.





“Vamos conversar com empresas que operam estádio para ver o que aconteceu, se foi reflexo da pandemia, e ver se retomamos o projeto ou pensamos uma alternativa para o Mineirinho”, afirmou.

Interesse

No ano passado, uma operadora do ginásio do time americano de basquete, Los Angeles Lakers, cogitou assumir a administração do ginásio, mas não houve contato.





O Mineirinho possui área construída de 56 mil m², distribuídos em 9 níveis, e capacidade para o recebimento de aproximadamente 20 mil pessoas. Além disso, o local conta com mais de 75 mil m² de área externa.