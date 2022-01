Identidade de foragido da Justiça é descoberta após ele morrer em hospital

Suspeito forneceu um nome falso ao dar entrada em hospital. PM foi acionada (foto: PMMG/Divulgação)

Um foragido da Justiça morreu nesse domingo (23/1) por insuficiência respiratória aguda em Unidade de Saúde de Planura, no Triângulo Mineiro. Ele forneceu um nome falso ao dar entrada no hospital.





Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem deu o nome de Carlos Eduardo Lima. A verdadeira identidade só foi descoberta com a chegada da família ao hospital.

Segundo dados do homem, repassados pelo pai aos militares, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio contra o próprio filho.





Mesmo com a confirmação da família, ainda de acordo com o registro a PM, a perícia da Polícia Civil (PC) coletou as digitais do corpo para comprovação técnica da identidade do paciente.





A reportagem questionou a Polícia Civil qual era o nome completo do homem, há quanto tempo ele era foragido da Justiça e quando e como aconteceu o homicídio que ele praticou, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.



Reportagem em atualização